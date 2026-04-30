Dünyaca ünlü şarkıcı LP Türkiye'ye geliyor: 3 şehirde konser verecek

Alternatif pop müziğin dünyaca tanınan isimlerinden LP (Laura Pergolizzi), Türkiye turnesi kapsamında Ankara, İzmir ve İstanbul'da konser verecek.

Alternatif pop sanatçısı LP, Türkiye'ye geliyor. 'Lost on You' şarkısıyla dünya çapında büyük başarı yakalayan ve dijital platformlarda 3 milyarı aşkın dinlenme sayısına ulaşan sanatçı 11 Ağustos'ta Ankara Cermodern, 12 Ağustos'ta İzmir Tarihi Havagazı Fabrikası ve 14 Ağustos'ta İstanbul KüçükÇiftlik Park'ta sahne alacak. Turnenin biletleri 4 Mayıs Pazartesi günü saat 12.00 itibarıyla satışa çıkacak.

DEV İSİMLERİN ŞARKI YAZARI

Kariyeri boyunca 150'den fazla şehirde kapalı gişe konserler veren Los Angeles çıkışlı sanatçı, sadece yorumculuğuyla değil, dünyaca ünlü yıldızlara verdiği eserlerle de tanınıyor. LP; Rihanna, Cher ve Christina Aguilera gibi isimlerin seslendirdiği şarkıların mutfağında yer alarak müzik endüstrisindeki yerini sağlamlaştırdı.

Sanatçı, 2023 yılında yayımladığı 'Love Lines' albümündeki yeni eserlerinin yanı sıra sevilen klasiklerini de kapsayan geniş bir repertuvarla Türk müzikseverlerin karşısına çıkacak.

