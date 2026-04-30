Dünyaca ünlü şarkıcı LP Türkiye'ye geliyor: 3 şehirde konser verecek

Alternatif pop müziğin dünyaca tanınan isimlerinden LP (Laura Pergolizzi), Türkiye turnesi kapsamında Ankara, İzmir ve İstanbul'da konser verecek.

Alternatif pop sanatçısı LP, Türkiye'ye geliyor. 'Lost on You' şarkısıyla dünya çapında büyük başarı yakalayan ve dijital platformlarda 3 milyarı aşkın dinlenme sayısına ulaşan sanatçı 11 Ağustos'ta Ankara Cermodern, 12 Ağustos'ta İzmir Tarihi Havagazı Fabrikası ve 14 Ağustos'ta İstanbul KüçükÇiftlik Park'ta sahne alacak. Turnenin biletleri 4 Mayıs Pazartesi günü saat 12.00 itibarıyla satışa çıkacak.

DEV İSİMLERİN ŞARKI YAZARI

Kariyeri boyunca 150'den fazla şehirde kapalı gişe konserler veren Los Angeles çıkışlı sanatçı, sadece yorumculuğuyla değil, dünyaca ünlü yıldızlara verdiği eserlerle de tanınıyor. LP; Rihanna, Cher ve Christina Aguilera gibi isimlerin seslendirdiği şarkıların mutfağında yer alarak müzik endüstrisindeki yerini sağlamlaştırdı.

Sanatçı, 2023 yılında yayımladığı 'Love Lines' albümündeki yeni eserlerinin yanı sıra sevilen klasiklerini de kapsayan geniş bir repertuvarla Türk müzikseverlerin karşısına çıkacak.

DHA

Sinem Kobal'dan eşi Kenan İmirzalıoğlu ile ilgili yıllar sonra gelen itiraflar
İslam Memiş, gram altında 10 Bin TL hedefi için tarih verdi!
Biri polis 3 kişinin yaşamını yitirdiği korkunç kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı!
Ünlü oyuncunun inanılmaz değişimi: Son halini görenler tanıyamadı!
Devrim Özkan gönlünü ünlü sporcuya mı kaptırdı? Aynı manzara, aynı kare aşk iddiasını güçlendirdi
Volkswagen Polo da ID.3 Neo adıyla elektriklendi... Menzili ve fiyatı dikkat çekti!
Galatasaray'dan 32 bin taraftarın önünde şampiyonluk kutlaması provası: Meşaleler geceyi aydınlattı!
Bankaların 0 faizli kredilerinde yeni rekor: Faizsiz krediler 100 bin TL'ye ulaştı!
