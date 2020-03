TMZ'de yer alan habere göre, Keeping Up With The Kardashians programından Kylie Jenner, sağlık çalışanlarının maske gibi koruyucu materyeller alabilmesi için bağış yaptı.

22 yaşında 1 milyar dolardan fazla kişisel servesti olan Jenner, sağlık çalışanları için 1 milyon dolar bağışladı.