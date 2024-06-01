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Dünyanın en ünlü 20 ismi belli oldu

Dünyanın en ünlü 20 ismi belli oldu
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Bill Gates’den Margot Robbie’ye, Rihanna’dan Kim Kardashian’a kadar birçok ünlü ismin yer aldığı dünyanın 2024 yılının en ünlü 20 kişisi listesi açıklandı.

Her yıl merakla beklenen dünyanın en ünlü 20 kişisi listesi açıklandı. Bu prestijli listede kimlerin yer aldığı, kimlerin zirvede olduğu merak konusu. Teknoloji dünyasının dahi çocuğu Elon Musk, Hollywood'un parlayan yıldızı Margot Robbie ve müzik dünyasının ikonlarından Rihanna gibi birçok ünlü isim bu yılın listesinde kendine yer buldu.

İşte, bu yılın en çok konuşulan ve en fazla dikkat çeken 20 ismi...

20. JUNGKOOK
19. MARGOT ROBBIE
18. HARRY STYLES
17. ADELE
16. WILL SMITH
15. JENNIFER LOPEZ
14. DWAYNE JOHNSON
13. LIONEL MESSI
12. CRISTIANO RONALDO
11. MARK ZUCKERBERG
10. KYLIE JENNER
9. KIM KARDASHIAN
8. ROBERT DOWNEY JR.
7. TIGER WOODS
6. BEYONCÉ
5. TAYLOR SWIFT
4. LADY GAGA
3. RIHANNA
2. BILL GATES
1. ELON MUSK

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