Dünyanın en ünlü 20 ismi belli oldu

Bill Gates’den Margot Robbie’ye, Rihanna’dan Kim Kardashian’a kadar birçok ünlü ismin yer aldığı dünyanın 2024 yılının en ünlü 20 kişisi listesi açıklandı.

Her yıl merakla beklenen dünyanın en ünlü 20 kişisi listesi açıklandı. Bu prestijli listede kimlerin yer aldığı, kimlerin zirvede olduğu merak konusu. Teknoloji dünyasının dahi çocuğu Elon Musk, Hollywood'un parlayan yıldızı Margot Robbie ve müzik dünyasının ikonlarından Rihanna gibi birçok ünlü isim bu yılın listesinde kendine yer buldu.

İşte, bu yılın en çok konuşulan ve en fazla dikkat çeken 20 ismi...

20. JUNGKOOK

19. MARGOT ROBBIE

18. HARRY STYLES

17. ADELE

16. WILL SMITH

15. JENNIFER LOPEZ

14. DWAYNE JOHNSON

13. LIONEL MESSI

12. CRISTIANO RONALDO

11. MARK ZUCKERBERG

10. KYLIE JENNER

9. KIM KARDASHIAN

8. ROBERT DOWNEY JR.

7. TIGER WOODS

6. BEYONCÉ

5. TAYLOR SWIFT

4. LADY GAGA

3. RIHANNA

2. BILL GATES

1. ELON MUSK