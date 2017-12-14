ABD'de, Hollywood'un ünlü yapımcısı Harvey Weinstein'ı tacizle suçlayan kadınlara oyuncu Salma Hayek de katıldı.

Hayek, Weinstein'ın kendisini öldürmekle tehdit ettiğini ve cinsel tacizde bulunduğunu iddia etti. Oyuncu, Weinstein için "O bir canavar" dedi.



Bugüne kadar, aralarında Rose McGowan, Angelina Jolie ve Gwyneth Paltrow'un da bulunduğu onlarca kadın, Weinstein'a taciz suçlaması yöneltti.

65 yaşındaki Weinstein ise suçlamaları kabul etmiyor.



Son olarak Hayek, New York Times gazetesi çin Weinstein'a yönelik taciz suçlamalarını anlattığı bir yazı kaleme aldı. 51 yaşındaki Meksika-ABD'li oyuncu, Meksikalı ressam Frida Kahlo'nun hikayesini anlatan 'Frida' filmi için yapımcıyla birlikte çalıştıkları dönemde gördüklerini anlattı.



'DEFALARCA HAYIR DEMEK ZORUNDA KALDIM'



Frida'yı canlandırmanın büyük bir tutkusu olduğunu söyleyen Hayek, film projesi boyunca Weinstein'a sürekli ve defalarca "Hayır" demek zorunda kaldığını belirtti:



"Onunla birlikte duş almaya hayır.

Duş alırken beni seyretmesine izin vermeme hayır.

Bana masaj yapmasına izin vermeme hayır.

Çıplak bir arkadaşının bana masaj yapmasına izin vermeme hayır.

Bana oral seks yapmasına izin vermeme hayır.

Başka bir kadınla birlikte önünde soyunmama hayır.

Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır…

Hayırdan daha fazla nefret ettiği bir kelime olduğunu düşünmüyorum."



'PROJEYİ İPTAL ETMEKLE TEHDİT ETTİ'



Hayek, isteklerini kabul etmedikçe Weinstein'ın öfkesinin arttığını yazdı.



Oyuncu, daha sonra Weinstein'ın kendisini, filmde başka bir kadınla çıplak olarak bir sahnede oynamaması durumunda projeyi durdurmakla tehdit ettiğini belirtti.

Hayek, gereksiz gördüğü bu sahnenin çekimi sürecinde ağladığını, ağlamayı durdurmak için sakinleştirici aldığını, ağlamasının durduğunu ancak bu sefer de kustuğunu yazdı.



Hayek bir keresinde Weinstein'ın kendisine, "Seni öldüreceğim, bunu yapamayacağımı düşünme" dediğini de öne sürdü.