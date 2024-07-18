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Duygu Nebioğlu'ndan Metin Akpınar'a çok ağıur sözler

Duygu Nebioğlu'ndan Metin Akpınar'a çok ağıur sözler
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Babalık davasıyla gündeme gelen usta oyuncu Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu babasının avukatlarına ateş püskürdü.

Ünlü sanatçı Metin Akpınar'ın Suphiye Orancı ile evlilik dışı dünyaya gelen ikiz kızlarından Duygu Nebioğlu babasına açtığı dava hakkında konuştu.

Babasının avukatlarına seslenen Instagram hesabı üzerinden seslenen Nebioğlu davanın sonuçlanmasının ardından kariyerlerinin biteceğini söyledi.

Nebioğlu, "Benim kaybedeceğimi düşünen acaba kaç yığılmış salaksınız. Ben kaybetmiş olsam acaba bu davayı açar mıydım? O Metin Akpınar yüzünden bana aile olan ailemle bile ağız tadıyla yaşayamadım. Siz onun avukatlarına söyleyin başka iş hanı bulsunlar. Çünkü Metin Akpınar davayı kaybedince size han levhası gösterir" dedi.

Babalık davasıyla gündeme gelen usta oyuncu Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu babasının avukatlarına ateş püskürdü.

NE OLMUŞTU ?

Tiyatro ve sinema sanatçısı Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkiden iki kız babası olduğu ortaya çıktı. İkizlerden biri olan Duygu Nebioğlu, Metin Akpınar hakkında babalık davası açtı. DNA testlerini de dikkate alan mahkeme Duygu Nebioğlu’nun Metin Akpınar’ın kızı olduğunu karara bağladı.

Etiketler Duygu Nebioğlu metin akpınar babalık davası babalık dava
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