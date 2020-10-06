Duygu Özaslan'dan iddialı pozlar

YouTube'da yayınladığı makyaj videolarıyla adını duyuran Duygu Özaslan, yaz ayında sarı bikinisiyle görüntülenmiş aldığı kilolardan dolayı günlerce konuşulmuştu. Rahatsızlığı nedeniyle ilaç kullandığı içi kilo alan fenomen, aylar sonra verdiği kilolarla kamera karşısına geçti.

"ÖZ SAYGI, ÖZ FOTOĞRAFÇILIK"

1,9 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından peş peşe pozlarını paylaşan Duygu Özaslan, "Öz sevgi, öz saygı ve öz fotoğrafçılık" diyerek kilolu fotoğraflarını çeken basın mensuplarına gönderme yaptı. Fotoğraflarına photoshop yaptığı konuşulan Özaslan, söylentilerin önüne geçmek için pozların ardından bir de videosunu paylaştı.

Duygu Özaslan'ın ''photoshop''suz fotoğrafları sosyal medyayı salladı