Duygu Özaslan'dan olay video: 1 saattir banyodayım kusamıyorum

Ünlü Youtuber Duygu Özaslan kilolu haliyle yakalanınca gündeme bomba gibi düşmüştü. Kişisel hesabında paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettiren Duygu Özaslan'ın photoshop'suz karelerine yorum yağmıştı.

Duygu Özaslan ise bunun üzerine Bulimia Nervoza hastalığına yakalandığını açıklamıştı. Özaslan, "Evet, kilo aldım. Aslında sonra açıklayacaktım ama şimdi söyleyeyim; bulimia nervoza hastalığına yakalandım. İyileşme sürecindeyim" demişti.



Duygu Özaslan hastalığı sürecinde çektiği bir videoyu paylaştı. Klozetin başında kusmaya çalışırken yaşadıklarını paylaşan Duygu Özaslan videoda şunları söylerken görülüyor: "Kusamadığım için kendimi çok kötü hissettiğim için çok kötü hissediyorum. Kendime çok kızgınım. Eating disorder’ımda (yeme bozukluğu) bu kadar progress (ilerleme) göstermişken şu an relapse (nüksetmek) girmek istemiyorum. Bunun bana yaşatılmasını istemezdim. Ünlü olmak, ne kadar çok isterdim."



Bulimia Nervoza nedir, belirtileri nelerdir? Duygu Özaslan kilolarının nedenini açıkladı

Duygu Özaslan iyileşme sürecinde yaşadıklarını paylaştığı videoda "Kusamadığımı anladığım ve ağladığım an dank etti. Ertesi gün doktora gittim. O gün teşhis konuldu" dedi.