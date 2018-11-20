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  3. 20 Kasım 2018 14:00

Duygu Su Gülpınar'dan Ali Ağaoğlu itirafı: ''Parası olmasaydı...''

İş insanı Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi balerin Duygu Su Gülpınar, katıldığı 2. Sayfa programında Ali Ağaoğlu ile geçirdiği günleri özlediğini belirterek "Parası olmasaydı da onunla beraber olurdum." dedi

Duygu Su Gülpınar'dan Ali Ağaoğlu itirafı: ''Parası olmasaydı...''
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Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Duygu Su Gülpınar, Kanal D'de yayınlanan 2 Sayfa programına katıldı. Kendisinden 41 yaş büyük sevgilisi Ali Ağaoğlu ile ilişki yaşadığı dönemde eleştiri odağı olan Duygu Su Gülpınar programda yeni sevgilisiyle de ayrıldığını ve hediye gelen arabayı da geri verdiğini açıkladı.

Duygu Su eski sevgilisi Ali Ağaoğlu ile de ilgili itiraflarda bulundu. Açıklamasında "Onunla yaşadığım günleri özlüyorum. Ali'yi değil ama yaşadığımız günleri özlüyorum" dedi.

Duygu Su Gülpınar, Ali Ağaoğlu ile 3 yıl aynı evde yaşadığını ailesiyle bile bu kadar uzun süre birlikte yaşamadığını da ifade etti ve ekledi:

"Para için sevmedim para için de özlemiyorum. Yine beni koruyup kollasaydı, parası olmasaydı yine beraber olurdum. Yaş farkını hiç hissetmedim. Ali Bey de hissettirmedi. Aynı imkanlara sahip B kişisi olsaydı muhtemelen hiç yaşayamazdım. Ama beni korusa kollasa onu hissettirse yaşardım" dedi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Duygu Su Gülpınar , ali ağaoğlu
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