Duygu Ünalan “Sabrım Kalmadı”Tüm Dijital Platformlarda…

Birçok kesim tarafından oldukça iyi bilinen ve başarıları ile her zaman göz önünde olan yetenekli şarkıcı Duygu Ünalan 21 ekimde Türkiye’nin en büyük müzik kanalı olan Netd müzikte 2k prodüksiyon etiketi ile Sabrım kalmadı isimli teklisini yayınladı.

Birçok kesim tarafından oldukça iyi bilinen ve başarıları ile her zaman göz önünde olan yetenekli şarkıcı Duygu Ünalan 21 ekimde Türkiye’nin en büyük müzik kanalı olan Netd müzikte 2k prodüksiyon etiketi ile Sabrım kalmadı isimli teklisini yayınladı. Müzik piyasasına çok hızlı bir giriş yaptı. Sevenleri ve hayranları tarafından yoğun ilgi gördü. Klibin ve şarkının uyumu oldukça dikkat çekiyor. Duygu Ünalan'ın, 2K Prodüksiyon etiketiyle yayınlanan "Sabrım Kalmadı" isimli tekli çalışması, video klibiyle netd müzik'te. Yapım: 2K Prodüksiyon Yapımcı: Kamuran Kayra Söz & Beste: Okan Akı Düzenleme: Okan Akı Yönetmen: Emrah Özbilen Mix & Mastering: Emre Kıral





"Sabrim Kalmadı" şarkı sözleri ile Sakın beni burda bu halde bırakma Deliye bağlarım Yandı kalbim çoktan tuzağında Oturup ağlarım Beni bilen biliyor X Cok denedik olmuyor Bi kıyamet kopuyor Aklı yerinden çıkıyor Bana kalsa bas git Kafa zaten gel git Yeter artık fazla uzatma Canımı çok yakıyor Nasıl bi bela neden bu ceza Bu ask beni inadina zorladı Yanar dururum sana vurgunum Yar benim ateşimi harladı Daha fazla sabrım kalmadı