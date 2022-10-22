Duygu Ünalan “Sabrım Kalmadı”Tüm Dijital Platformlarda…
Birçok kesim tarafından oldukça iyi bilinen ve başarıları ile her zaman göz önünde olan yetenekli şarkıcı Duygu Ünalan 21 ekimde Türkiye’nin en büyük müzik kanalı olan Netd müzikte 2k prodüksiyon etiketi ile Sabrım kalmadı isimli teklisini yayınladı.
Birçok kesim tarafından oldukça iyi bilinen ve başarıları ile her zaman göz önünde olan yetenekli şarkıcı Duygu Ünalan 21 ekimde Türkiye’nin en büyük müzik kanalı olan Netd müzikte 2k prodüksiyon etiketi ile Sabrım kalmadı isimli teklisini yayınladı. Müzik piyasasına çok hızlı bir giriş yaptı. Sevenleri ve hayranları tarafından yoğun ilgi gördü.
Klibin ve şarkının uyumu oldukça dikkat çekiyor.
Duygu Ünalan'ın, 2K Prodüksiyon etiketiyle yayınlanan "Sabrım Kalmadı" isimli tekli çalışması, video klibiyle netd müzik'te.
Yapım: 2K Prodüksiyon
Yapımcı: Kamuran Kayra
Söz & Beste: Okan Akı
Düzenleme: Okan Akı
Yönetmen: Emrah Özbilen
Mix & Mastering: Emre Kıral
"Sabrim Kalmadı" şarkı sözleri ile
Sakın beni burda bu halde bırakma
Deliye bağlarım
Yandı kalbim çoktan tuzağında
Oturup ağlarım
Beni bilen biliyor
X
Cok denedik olmuyor
Bi kıyamet kopuyor
Aklı yerinden çıkıyor
Bana kalsa bas git
Kafa zaten gel git
Yeter artık fazla uzatma
Canımı çok yakıyor
Nasıl bi bela neden bu ceza
Bu ask beni inadina zorladı
Yanar dururum sana vurgunum
Yar benim ateşimi harladı
Daha fazla sabrım kalmadı
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