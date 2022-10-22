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Duygu Ünalan “Sabrım Kalmadı”Tüm Dijital Platformlarda…

Duygu Ünalan “Sabrım Kalmadı”Tüm Dijital Platformlarda…
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Birçok kesim tarafından oldukça iyi bilinen ve başarıları ile her zaman göz önünde olan yetenekli şarkıcı Duygu Ünalan 21 ekimde Türkiye’nin en büyük müzik kanalı olan Netd müzikte 2k prodüksiyon etiketi ile Sabrım kalmadı isimli teklisini yayınladı.

Birçok kesim tarafından oldukça iyi bilinen ve başarıları ile her zaman göz önünde olan yetenekli şarkıcı Duygu Ünalan 21 ekimde Türkiye’nin en büyük müzik kanalı olan Netd müzikte 2k prodüksiyon etiketi ile Sabrım kalmadı isimli teklisini yayınladı. Müzik piyasasına çok hızlı bir giriş yaptı. Sevenleri ve hayranları tarafından yoğun ilgi gördü.

Klibin ve şarkının uyumu oldukça dikkat çekiyor.

 Duygu Ünalan'ın, 2K Prodüksiyon etiketiyle yayınlanan "Sabrım Kalmadı" isimli tekli çalışması, video klibiyle netd müzik'te.

 Yapım: 2K Prodüksiyon

Yapımcı: Kamuran Kayra

Söz & Beste: Okan Akı

Düzenleme: Okan Akı

Yönetmen: Emrah Özbilen

Mix & Mastering: Emre Kıral


 "Sabrim Kalmadı" şarkı sözleri ile

 Sakın beni burda bu halde bırakma

Deliye bağlarım

Yandı kalbim çoktan tuzağında

Oturup ağlarım

Beni bilen biliyor

 X

 Cok denedik olmuyor

Bi kıyamet kopuyor

Aklı yerinden çıkıyor

Bana kalsa bas git

Kafa zaten gel git

Yeter artık fazla uzatma

Canımı çok yakıyor

 Nasıl bi bela neden bu ceza

Bu ask beni inadina zorladı

Yanar dururum sana vurgunum

Yar benim ateşimi harladı

Daha fazla sabrım kalmadı

Etiketler sabrım kalmadı Duygu Ünalan
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