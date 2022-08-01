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  3. Ebrar Karakurt'a çirkin saldırı! Sinirden deliye döndü

Ebrar Karakurt'a çirkin saldırı! Sinirden deliye döndü

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, Kadıköy'de gittiği bir mekanda sarhoş olduğu belirtilen kişinin sözlü tacizine uğradı.

A Milli Voleybol Takımı'nın yıldızı Ebrar Karakurt, Kadıköy'de sözlü tacize uğradı. 

Cumartesi gecesi arkadaşlarıyla Kadıköy'de eğlenmeye çıkan Ebrar Karakurt, lavabosunu kullanmak için girdiği bir mekanın çıkışında alkollü bir adamın hedefi oldu. "Fenerbahçe düşmanlarının Kadıköy'de yeri yok!" diyen adamın sözleri ile milli voleybolcu adeta sinirden çılgına döndü.

"NE DİYORSUN LAN SEN!"
Adamın üzerine yürüyen ve "Ne diyorsun lan sen!" diye bağıran Karakurt'u arkadaşları güçlükle sakinleştirdi. Yıldız voleybolcu daha sonra arkadaşları ile beraber olay yerinden ayrıldı.

Etiketler ebrar karakurt sözlü taciz fenerbahçe kadıköy
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