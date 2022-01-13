Ebrar Karakurt'un sevgilisi İmge'den cesur paylaşım

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un sevgilisi İmge, sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozuyla beğeni topladı. Ebrar Karakurt, sevgilisinin fotoğrafına ''Öldürdün artık nabzımı yoklama'' yorumunu yaptı.

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un sevgilisi İmge, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Instagram hesabından göğüs dekolteli pozunu paylaşan İmge'nin fotoğrafına ilk yorum yapanlardan biri de Ebrar Karakurt oldu. Karakurt, son dönemin popüler şarkılarından "Nabız"ın sözleriyle sevgilisine aşkını haykırdı.

"ÖLDÜRDÜN ARTIK NABZIMI YOKLAMA"

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan İmge, son olarak kırmızı derin dekolteli bir bluzla verdiği pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. İmge'nin cesur göğüs dekolteli pozuna ilk yorum da sevgilisinden geldi. Karakurt, sevgilisinin paylaşımına "Öldürdün artık nabzımı yoklama" yorumunu yaptı.

İTALYA'YA TRANSFER OLMUŞTU

12 yaşından beri voleybol oynayan ve Türkiye Milli Kadın Voleybol Takımı'nda başarısıyla adından söz ettiren Ebrar Karakurt, İtalya Kadınlar Voleybol Ligi takımlarından Igor Gorgonzola Novara'ya transfer olmuştu.