Ebrar Karakurt'un sevgilisinden euro paylaşımı: İliklerime kadar hissettim

Voleybolcu Ebrar Karakurt'un kız arkadaşı İmge, sosyal medya hesabından ekonominin durumunu özetleyen bir paylaşımda bulundu.

Milli Takım'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken ve ardından sevgilisiyle fotoğrafını paylaşması çok konuşulan Ebrar Karakurt, gündemden düşmüyor.

Önceki günlerde Türkiye'ye gelmesi çok konuşulan Karakurt'un bu sefer de kız arkadaşından ilginç bir çıkış geldi. İmge, ekonomik gidişat nedeniyle isyanını dile getirdi.

"İLİKLERİME KADAR HİSSETİM"

Uzun süredir Ebrar Karakurt ile mutlu bir birliktelik yaşayan İmge, döviz kuruyla ilgili paylaşım yaptı. Aldığı bir ürünün fiyatını eleştiren İmge, sosyal medya hesabından "Euro'nun artışını iliklerime kadar hissettiğim bir gün daha yaşandı" yorumunu yaptı.

GÖZLERDEN UZAK

Özel yaşantısı nedeniyle toplumun kimi kesiminden destek gören kimi kesimi tarafından eleştirilen Karakurt, şimdilerde ilişkisini gözlerden uzak yaşamamayı tercih ediyor. İkili şu anda İtalya'da yaşıyor.