Ebru Gündeş Iraklı sevgilisinden ayrıldı

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, mayıs ayından beri aşk yaşadığı Iraklı sevgilisi Rassan Khoshnaw ile ayrılık kararı aldı.

Sanatçı Ebru Gündeş ile Iraklı milyarder sevgilisinin mutluluğu kısa sürdü. 4'üncü kez evlenmeye hazırlanan Gündeş, kendisinden 19 yaş küçük sevgilisi Rassan Khoshnaw'dan dillere destan bir evlilik teklifi almıştı.

Mayıs ayından bu yana süren ilişkilerindeki ilk ciddi adımı atan Rassan Khoshnaw, Gündeş'e evlilik teklifi için 2 milyon dolar harcamıştı.

Iraklı sevgilisinin kendisine 19 milyon dolarlık özel uçak ve 15 milyon dolarlık saray yavrusu alacağı konuşulan Gündeş, nazara geldi.

İkilinin düğün fotoğrafları beklenirken ayrılık haberleri gündeme düştü.

Hürriyet'ten Cansu Topçu'nun haberine göre, Iraklı milyarder ile Ebru Gündeş'in yaklaşık 10 gün önce ayrıldığı konuşuluyor.

Ebru'nun çalışma hayatı pürüz çıkardı

İddiaya göre ayrılığı isteyen Khoshnaw iken ayrılığın nedeni ise Ebru Gündeş’in yoğun iş temposu.

Çiftin yakın çevresi de Gündeş’in konser yoğunluğu karşısında sevgilisinin ayrılma kararı aldığını doğruladı.

Kızıyla birlikte Dubai'deki evine döndü

İlişkilerini sessiz sedasız bitiren çiftin artık birbiriyle konuşmadığı öğrenildi. Ebru Gündeş, ayrılığın hemen ardından kızı Alara’yla birlikte Dubai’deki evine gitti.

Hürriyet