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Ebru Gündeş'in gözlerden uzak tuttuğu kızı ortaya çıktı

Ebru Gündeş'in gözlerden uzak tuttuğu kızı ortaya çıktı

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'in Reza Zarrab ile evliliğinden dünyaya gelen ve şu an 10 yaşında olan kızı Alara ilk kez ortaya çıktı.

2010 yılında iş insanı Rezza Zarrab ile nikah masasına oturan Ebru Gündeş'in bu evlilikten Alara adından bir kızı oldu. Geçtiğimiz sene Amerika'da ki eşinden boşanan Ebru Gündeş, kızı Alara'yı gözden uzak büyütüyor.

Alara'yı görenler annesinin çocukluğuna benzetti. 47 yaşındaki Ebru Gündeş, eşi Reza Zarrab'ın kendisini aldattığı gerekçesiyle geçtiğimiz sene boşanmıştı.

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