  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. 12 Ağustos 2019 17:49

Ebru Polat bileğini sakatladı !

Bayramı yoğun konser programıyla geçiren Ebru Polat her anını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor. Polat son olarak ayağını sakatlamasını da sosyal medyadan paylaştı

Ebru Polat bileğini sakatladı !
A+ A-

Şarkıcı Ebru Polat sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Yoğun konser programına rağmen sosyal medyayı ihmal etmeyen Polat konserler sırasında küçük bir sakatlık yaşadı.

Polat bununla ilgili yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Bizi hep gülerken görüyorsunuz çünkü ağladığımız anları hiç göstermiyoruz.... Hatta artık ağlamıyoruz bile... Sanırım her gün dahada güçleniyoruz... Ayak bileğim kötü durumda olsa da konserlere sırasıyla devam... Not: o kan değil, zeytin ezdim koydum! Tüm kocakarı ilaçlarını deniyorum."

ebru polat , zeytin , bilek
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM