Ebru Polat bileğini sakatladı !

Şarkıcı Ebru Polat sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Yoğun konser programına rağmen sosyal medyayı ihmal etmeyen Polat konserler sırasında küçük bir sakatlık yaşadı.

Polat bununla ilgili yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Bizi hep gülerken görüyorsunuz çünkü ağladığımız anları hiç göstermiyoruz.... Hatta artık ağlamıyoruz bile... Sanırım her gün dahada güçleniyoruz... Ayak bileğim kötü durumda olsa da konserlere sırasıyla devam... Not: o kan değil, zeytin ezdim koydum! Tüm kocakarı ilaçlarını deniyorum."