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  3. 23 Kasım 2020 10:55

Ebru Polat iç çamaşırıyla duşa girip paylaştı

Yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren Ebru Polat olay bir paylaşıma imza attı. Polat ürününün reklamı için iç çamaşırıyla duş alıp o anları takipçileriyle paylaştı.

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Kendi kozmetik markasına çıkaran Ebru Polat olay bir paylaşım yaptı.

Geçtiğimiz gün Gülşah Saraçoğlu'nun çıkardığı şampuanın reklamı için salonda saçlarını yıkayan Seray Sever'i gören Polat 'racon bu mu' diyerek reklam için duşa girdi.

Polat yaptığı paylaşımın ardından ise iddialı konuştu. Polat açıklamasında "Fazla seksi olur diye tek story atabildim. İkinciyi sildim. Böyle seyleri hiç sevmiyorum ama madem racon bu uyalım" dedi.


 
 

 

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