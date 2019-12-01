Ebru Polat rahatsız oldu: ''Bam bam bam...''

Açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Ebru Polat kaldığı otel odasının bitişiğindeki seslerden rahatsız olunca paylaşım yapmayı ihmal etmedi.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ve yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Ebru Polat kaldığı otel odasından yaptığı paylaşımla olay oldu. Polat'ın bitişiğindeki odadan gelen sesler ünlü şarkıcıyı rahatsız etti.

Otelde yan odadan gelen seslerden rahatsız olan Ebru Polat "Bam bam bam bam bam... Yattığım yatak sallanıyor şu an. Halbuki bilmiyorlar yan odalarında ben varım; çok ayıp... Aynen bu kavga değil; otel de hiç umursamıyor. Yerimde duramıyorum.Bozacağım işlerini!" yorumuyla olay oldu.

İzmir'e konser için giden Polat kaldığı otelden ise memnun kaldığını daha sonraki paylaşımlarında ifade etti.