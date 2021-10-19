Ebru Polat'ın bir günlük kazancı şoke etti

Kendi markasını üretip ticarete giren Ebru Polat şampuan satarak paraya para demiyor. Günde 1890 şampuan satan Polat'ın bir günlük kazancı şoke etti.

Ebru Polat, 2. Sayfa'ya konuk oldu. Tolgahan Yıldız ile aşk yaşayan ünlü şarkıcı Ebru Polat, son dönemde kendi markasının çıkaran ünlüler arasında yerini aldı.

Kendi markası olan Polat yayında bir günlük kazancını açıklayınca herkes şoke oldu. Polat 1 günde 40 bin TL kazandığını açıklayınca olay oldu.

Güzel şarkıcı Ebru Polat geçtiğimiz ayında Bodrum'dan yazlık kiralamış ve bu yazlığın kirasıyla gündem olmuştu. Yalıkavak'ta lüks bir villa tercih eden Polat aylık 100 bin lira kira ödüyordu.