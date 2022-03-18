Ebru Şallı boşanıyor mu? Eşi Uğur Akkuş'u sildi

Oğlunu ve babasını art arda kaybeden ünlü manken Ebru Şallı'nın, eşi Uğur Akkuş'tan boşanacağı haberi, magazin dünyasına bomba gibi düştü.

İkinci evliliğini iş adamı Uğur Akkuş ile yapan 45 yaşındaki manken ve pilates hocası Ebru Şallı boşanmaya karar verdi. 3 yıl önce Çırağan Sarayı'nda görkemli bir törenle Uğur Akkuş ile evlenen Ebru Şallı hayatını düzene sokmaya çalışıyor.



Ebru Şallı, 2019 yılında evlendikten hemen sonra sosyal meydada 'Akkuş' olarak değiştirdiği soyadını sildi. Eşiyle birlikte olan tüm fotoğraf karelerini ise kaldırdı. İşte Ebru Şallı ve Uğur Akkuş'un boşanma nedeni...

Gelen haciz soğuk rüzgarlar estirmişti

Ebru Şallı ile Uğur Akkuş çiftinden kötü haber geldi. İki yıllık birlikteliğin ardından 2019 yılında Çırağan Sarayı’nda muhteşem bir düğünle evlenen ve sık sık tatile çıkıp mutluluklarıyla parmak ısırtan ikili boşanma kararı aldı. Mutlu bir evilik sürdüren çiftin arası eve gelen hacizler yüzünden son dönemde açıldı.

2011 yılında Kuveytli yatırımcıları dolandırdığı iddiasıyla yargılanan Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş’un, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldığı ileri sürülmüştü. Akkuş'un 30 milyon dolarlık bir vurgun yaptığı ve bu nedenle evi ile ofisine haciz gittiği iddia edilmişti. Maddi zorluklar yaşamasına rağmen uzun zamandır eşinin yanında olan Şallı’nın, artık boşanma kararı aldığı ortaya çıktı.

Ebru Şallı, Uğur Akkuş'u sildi

Evlenir evlenmez aktif olarak kullandığı ve 2,7 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından soyadını 'Akkuş' olarak değiştiren Şallı, boşanma kararının ardından eşinin soyadını kaldırdı. Ebru Şallı eşi Uğur Akkuş işe olan tüm karelerini de kaldırdı.

Haciz memurları Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan'ın evine gitmişti

2. Sayfa’nın haberine göre, Şallı’nın eve gelen hacizlerden artık sıkıldığı hatta memurların eski eşi Harun Tan’ın evine kadar gitmesinin bardağı taşıran son damla olduğu iddia edildi. Borçlardan canı sıkılan eski mankenin, eşinden boşanmaya kararlı olduğu öğrenildi.

Haciz memurları kapıya dayandı! Uğur Akkuş için gittiği evde kapıyı Harun Tan açtıMagazin

Geçtiğimiz gün Bebek'te objektiflere takılan Uğur Akkuş kendisiyle ilgili ortaya atılan iddialar karşısında şunları söylemişti: ''Bu konu ile ilgilili hiç konuşmadım. Çünkü aslı astarı olmayan şeyler. Onlar doğru değil, son iki yıldan beri her gün bir haciz geliyor ama bunlar doğru değil. Ben de şaşırıyorum artık''