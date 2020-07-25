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  3. 25 Temmuz 2020 10:40

Ebru Şallı fiziğiyle büyüledi

Geçtiğimiz Nisan ayında, lenfoma tedavisi gören 9 yaşındaki oğlu Pars'ın hayatını kaybetmesinden sonra büyük acı yaşayan ve uzun süre eve kapanan Ebru Şallı, Bodrum'da tatil yapıyor. Şallı mayolu bir pozunu paylaşarak dikkat çekti.

Ebru Şallı fiziğiyle büyüledi
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Eski manken Ebru Şallı, Bodrum'da misafir olduğu teknede görüntülendi. Şallı'ya eşi Uğur Akkuş ile birlikte ablası Funda Şallı ve arkadaşları eşlik etti.

Uzun süre teknenin arka kısmında oturan ve denize girmeyen Ebru Şallı, akşam saatlerinde fikrini değiştirerek eşi ile birlikte denize girdi. Şallı, suya girmeden önce ayağı ile suyun ısısını kontrol etti.

Şallı'nın önceki zamanlara göre daha moralli olduğu görüldü. Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Akkuş, bir ara da eşi Şallı'yı alnından öperken görüntülendi.

Ebru Şallı mayolu bir pozunu da sosyal medyadan paylaşmayı ihmal etmedi. Şallı'nın o pozuna beğeni yağdı.

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