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Ebru Şallı'nın evlat özlemi... Yürek yakan paylaşım

Ebru Şallı'nın evlat özlemi... Yürek yakan paylaşım

Ebru Şallı, 9 yaşında oğlunun ölüm yıl dönümde yürek yakan bir paylaşım yaptı.

Ebru Şallı Oğlu parsa olan özlemini her fırsatta dile getiriyor. Olu parsın ölümünün ikinci yıl dönümünde sosyal medyadan yaptığı paylaşımla andı. Fotoğrafın altına düştüğü not ise yürekleri yaktı. 

Ebru Şallı paylaşımında; "Poncigim sen benimlesin. 2 yıl degil, 200 yılda gecse seninle bu anı tekrar yasayacagız. Kavusacagız biliyorum. O eşsiz kokunu yine içime çekecegim.. Kelimelerin yetmedigi bi noktadayım.. seni tarifsiz seviyorum!" ifadelerini kullandı. 

Ebru Şallı'nın Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Pars Tan, 2 yıl boyunca mücadele ettiği lenfomaya yenilerek 16 Nisan 2020'de hayatını kaybetti.

 
 
 
 
 
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Ebru Şallı 💎 (@ebrusalli)'in paylaştığı bir gönderi

Etiketler ebru sallı oğlu pars
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