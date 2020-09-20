  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. 20 Eylül 2020 12:47

Ebru Şallı’nın Gonca Sağlam'ı şikayet ettiği dilekçe ortaya çıktı

Ebru Şallı ile eşi Uğur Akkuş’un önceki yıl boşandığı Gonca Sağlam arasındaki gerginlik bitmek tükenmek bilmiyor.

Ebru Şallı’nın Gonca Sağlam'ı şikayet ettiği dilekçe ortaya çıktı
A+ A-

Ünlü manken 9 yaşındaki oğlunun vefatının hemen ardından sosyal medyada siber zorbalığa maruz kaldığını belirtmiş ve gözleri dolarak yaşadıklarına isyan etmişti.

Bodrum tatili sırasında yaptığı paylaşımlarla beraber sosyal medyada kendisine yönelik psikolojik şiddetin arttığını anlatan ünlü modelin bu durumdan Uğur Akkuş’un eski eşi Gonca Sağlam’ı sorumlu tuttuğu gündeme gelmişti.

Sağlam’dan kendisiyle ilgili nefret söylemi yaydığı iddiasıyla şikayetçi olduğu yönünde haberler yayınlanan Şallı ise “adımın geçtiği dava haberi doğru değildir” açıklamasını yapmıştı.

Ancak Ebru Şallı’nın 29 Mayıs’ta Gonca Sağlam hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Bürosu’na şikayette bulunduğu ortaya çıktı. Yürütülen soruşturma kapsamında Gonca Sağlam’ın bu hafta savcılığa ifade verdiği ve suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

Ebru Şallı , gonca sağlam , uğur akkuş
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM