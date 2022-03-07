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  3. Ebru Şancı'dan Serenay Sarıkaya'nın 75 binTL'lik kombinine olay yorum

Ebru Şancı'dan Serenay Sarıkaya'nın 75 binTL'lik kombinine olay yorum

Ebru Şancı'dan Serenay Sarıkaya'nın 75 binTL'lik kombinine olay yorum

Ebru Şancı yine 2. Sayfa programına konuk oldu. Galatasaraylı futbolcunun eşi olan eski model Ebru Şancı Serenay Sarıkaya'nın 75 bin TL'lik kombinini beğenmedi

Serenay Sarıkaya geçtiğimiz gün 75 bin TL'lik kombini ile dikkat çekti. Çantası 64 bin TL, gözlüğü 6 bin TL, küpesi ise5 bin TL olan Sarıkaya gündem olunca 2. Sayfa'ya katılan Ebru Şancı da konu hakkında yorum yaptı.

Ebru Şancı Serenay Sarıkaya'nın 75 binTL'lik kombinini beğenmekle kalmadı bir de oyuncunun burnundaki piercing'e taktı.

Şancı açıklamasında "Ben giymem, sen giymezsin o giymiş. Şu burnundaki ne ayılar gibi. Ben çocukken ayı oynatırlardı. Bu ne burunda hızma bu?"

Etiketler ebru şancı serenay sarıkaya
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