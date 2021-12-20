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Ebru Şancı'ya ''oğluna pembe giydirdi'' tepkisi

Ebru Şancı'ya ''oğluna pembe giydirdi'' tepkisi

"Eşim de beni tartaklıyor ne var bunda" açıklamasıyla ortalığı karıştıran eski manken Ebru Şancı bu sefer de oğluna giydirdiği pembe zıbın ile sosyal medyadada gündem oldu.

Eski mankenlerden 3 çocuk annesi Ebru Şancı geçtiğimiz günlerde "Ben kavga etmiyor muyum kocamla? Kocam beni tartaklamıyor mu? Evet vurmuyor ama her evde var. Öyle kötü olarak tartaklama demiyorum" demiş ve tepki çekmişti.

Şancı şimdi de küçük oğluna pembe zıbın giydirdiği için gündeme geldi. Kızlarından kalan bebek kıyafetlerini oğluna giydiren Şancı'ya çok fazla yorum geldi. Şancı ise bir açıklama yaparak "Tabii giyiyor neden giymesin utanacak ne var bunda? Pembe, erkek de giyer pembe. Kraliyet çocuğu değil ya ablasının pijamalarını da giyiyor! Yakışmış di mi pembe?" dedi.

 

Etiketler ebru şancı pembe pembe zıbın paylaşım tepki
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