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Ece Erken isyan etti: Eski eşini icraya veriyor

Ece Erken isyan etti: Eski eşini icraya veriyor
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Ünlü sunucu Ece Erken, eski eşi Serkan Uçar'ın aylardır nafaka ödemediğini belirtti. Çocuğuna tek başına baktığını söyleyen Erken, eski eşini icraya vereceğini açıkladı.

Bir dönem ekranların en popüler sunucularından biri olan Ece Erken, Serkan Uçar ile 2014 yılında evlenmişti. Eymen adında bir oğulları olan çift, bir yıl sonra anlaşmalı olarak boşanmıştı.

Yıllar önce boşansalar da sürekli birbirlerine açtıkları davalar ve şikayetlerle gündeme gelen eski eşler arasında yine nafaka krizi çıktı. Velayeti annede olan Eymen'in biyolojik babası ile görüşmediğini söyleyen Ece Erken naftasının da ödenmediğini açıkladı.

HAKKIMI HEHAL ETMİYORUM

Erken, son olarak yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Benim bir evladım var ve ben evladımdan dolayı hayatıma en güzel şekilde devam etmek zorundayım. Evladıma çünkü maddi manevi ben bakıyorum. Biyolojik babasıyla görüşmüyor. Nafakası 5 bin TL o da aylardır ödenmiyor zaten. İcraya vereceğim. Nafakayı artırma davası da açacağım. Şu an 8 bin dolarlık bir evde kirada oturuyor ama başkasının adına tutuyor evi. Hakkımı helal etmiyorum"

 

Etiketler ece erken nafaka eski eş icra
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