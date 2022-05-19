Ece Erken telefon faturasını paylaşıp isyan etti: ''Kira gibisiniz pes!''

Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünden sonra banka hesabına bloke konulan Ece Erken, telefon faturasını paylaşıp isyan eti.

Ocak ayında avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle yıkılan Ece Erken, zor günleri geride bırakmaya çalışıyor. Bu süreci ailesiyle ve arkadaşlarıyla geçiren Erken, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettiriyor.

"KİRA GİBİSİNİZ PES"

Geçtiğimiz ay eşinin ölümüne sebebiyet verdiği iddia edilen kişi tarafından hesabına tedbir konulduğunu söyleyen Ece Erken, Instagram hesabından telefon faturası borcunu paylaştı.1.040 TL'lik telefon faturasını Instagram hesabının hikaye kısmından paylaşarak sitem eden ünlü sunucu, "Kira gibisiniz pes" yorumunu yaptı.