Ece Erken: ''Yaşar İpek bana mesaj attı''

Seren Serengil, sunucusu olduğu magazin programında Ece Erken ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun tartışmalı birlikteliği hakkında yorumlar yaptı.

Serengil'in açıklamalarından sonra bazı sosyal medya hesaplarından, bir dönem Ece Erken'in sunucusu olan programa, Yaşar İpek ve Seren Serengil'in konuk olduğu anlar yayınlandı.

YAŞAR İPEK İTİRAFI

Yaşar İpek ile Ece Erken'in göz göze geldiği anlar dikkat çekti. İkilinin uzun uzun birbirine baktığı görüldü.

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasından sonra Ece Erken, Instagram sayfasından yaptığı açıklamada çarpıcı ifadeler kullandı.

ECE ERKEN: OYUNA GELMEDİM

Yaşar İpek'in, Seren Serengil çocuğunu düşürdüğü zamanlarda kendisine mesaj attığını söyleyen Ece Erken, şunları söyledi:

Instagram'dan paylaştığım bir fotoğrafa, 'Dünyanın en güzel annesi' yazıp bir de kalp koydu. Görür görmez Seren'i aradım. Seyhan Soylu çıktı telefona.

Hemen sildim ve engelledim, oyuna gelmedim. Hiçbir kadının canını bilerek isteyerek yakmadım. Artık başkalarının bilerek yaptıkları pislikleri örtmek beni kullanmasın.



