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  3. 15 Temmuz 2020 12:04

Ece Erken'den Alaattin Çakıcı paylaşımı

Sunucu Ece Erken, infaz düzenlemesiyle tahliye olan Alaattin Çakıcı ile fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Ece Erken'den Alaattin Çakıcı paylaşımı
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Ece Erken, dün akşam Instagram hesabından Alaattin Çakıcı'yla birlikte çekildiği bir fotoğrafını paylaştı. Erken'in fotoğrafında sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu da yer aldı.

"AİLE DOSTUMUZ ALAATTİN ÇAKICI"
İki gün önce Seren Serengil sosyal medya hesabından Çakıcı'nın 30 yıllık aile dostu olduğunu açıklayarak bir fotoğraf paylaştı.

Serengil fotoğrafın altına da "Annemin, babamın ve benim 30 yıllık aile dostumuz Alaaddin çakıcı oğlu Ali çakıcı ve eski çorum milletvekili @vahitkayrıcı ile birlikte geçmişi yad ederek yemek yedik. Tekrardan aramızda olmasından çok mutluyuz" diye yazdı.

"ALAATTİN ABİM İLE YALIKAVAK HATIRASI"
Serengil'den 2 gün sonra da Çakıcı'yla fotoğraf paylaşan diğer ünlü isim de Ece Erken oldu. Ece Erken, sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile birlikte Bodrum'da Alaattin Çakıcı ile bir araya geldiğine dair paylaştığı fotoğrafa da "Alaattin abim ile Yalıkavak hatırası" diye yazdı.

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