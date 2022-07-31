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Ece Seçkin konserde neye uğradığını şaşırınca çılgına döndü!

Güzel şarkıcı Ece Seçkin'in Bursa'daki konserinde sahneye atılan bir cep telefonu Ece Seçkin'e isabet edince, güzel şarkıcı çılgına döndü ve "İki tane TikTok videosu için değer mi" diye tepki gösterdi.

Konser için Bursa'ya gelen Ece Seçkin, sahnede şoke eden bir olay yaşadı. Dinleyicilerin arasında bulunan bir kişi, şarkıcıya telefonunu fırlattı.

Neye uğradığını şaşıran Ece Seçkin,  telefonu eline alarak "Ne oluyor? Buna değer mi? Bu kadar adam burada eğleniyoruz. Sahneye telefon fırlatıp kulağımı delmenize değer mi?" sözleriyle tepki gösterdi. 

Ece Seçkin, daha sonra ise moraran boynunu paylaşarak, "Bu kadar çok eğlendiği için sahneye telefonunu fırlatan arkadaşım mesajım sana; değer mi? Sahneye fırlatılan telefonla ilk kim video çekti bilmiyorum ama berbat bir akım başlatılmış. Konserde zaten onca polis, zabıta ve kişisel önlemlerimizle korunuyoruz. Ama hiç kimse sizin 10 metreden hızla fırlattığınız telefonlarınızdan hızlı değil diye düşünüyorum. Eğer bu akşam o refleksle sağ kolumu kaldırmasaydım gözüm çıkmıştı" dedi.

ece seçkin'den sahneye atılan telefon için açıklama

Etiketler ece seçkin video konser bursa cep telefonu
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