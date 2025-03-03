Ece Seçkin Lvbel C5'in Hav Hav Hav'ına çok sert tepki

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, CİMER'e dahi şikayette bulunulan Lvbel C5'in "Hav Hav Hav" şarkısı için çok sert bir tepki göstererek "doya doya havlayın, havlattırın" dedi.

Lvbel C5'in 'Hav Hav Hav' adlı şarkısına yönelik tepkilere bir ünlü isim daha katıldı.

Şarkıyı eleştiren isimlerden biri de Ece Seçkin oldu. Ece Seçkin açıklamasında "Herkese, her görüşe ve her müziğin dinleyicisine sonuna kadar saygım var ama ilk defa rapçi olmamama rağmen 'rap' adı altında yapılan bu saçmalık nedeniyle Türkiye'de rapin adı kirlendiği için üzgünüm. Dolayısıyla bu kıyaslama sektörün ve dönemin gitgide rezilleştiği bu dönemde beni yukarı dahi taşısa da umurumda bile değil. Bu saçmalığa yatırım yapan bir şirket, bu saçmalıkları sahneye çıkaran mekân sahibi olmadığıma göre ceremesini de ben çekecek değilim. O yüzden doya doya havlayın, havlattırın. Düşüncelerim bu kadar. Saygılarımla...” ifadelerini kullandı.