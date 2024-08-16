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Ece Seçkin'den hayranlarını üzen haber

Ece Seçkin'den hayranlarını üzen haber
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Uzun yıllardır sesi ve şarkılarıyla sevilen, sahne performansları ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Ece Seçkin, acil bir ameliyat geçirdiğini açıklayarak hayranlarını üzdü.

Sahne performansıyla ve tarzıyla magazin gündeminden düşmeyen Ece Seçkin'den hayranlarını üzen haber geldi. 

AMELİYAT OLDUĞUNU DUYURDU

Konserini iptal eden ünlü şarkıcıdan haber geldi. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Seçkin ameliyat olduğunu duyurdu.

 "AMELİYATIM BAŞARILI GEÇTİ"

Hastane odasından paylaşım yapan ünlü şarkıcı, şu ifadelere yer verdi: 

"Ameliyatım başarılı geçti. Arayan herkese çok teşekkür ederim. Telefonlara dönüş yapamadıklarımdan özür diliyorum. Konserimi iptal etmek zorunda kalmasaydık bu durumu bilmenizi ve üzülmenizi istemezdim" dedi. 

"LÜTFEN BENİ MERAK ETMEYİN"

Eşinin ve ailesinin yanında olduğunu belirten Seçkin, "Lütfen beni merak etmeyin. Ecot Princess en kısa zamanda aranızda" ifadelerini kullandı. 

 Seçkin'den sağlık sorunun ne olduğuna dair henüz bir açıklama gelmedi. 

Ece Seçkin'den hayranlarını üzen haber - Resim : 1

Etiketler ece seçkin ameliyat ece seçkin sağlık durumu
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