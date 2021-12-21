Ece Seçkin'den mini şortlu sahne kıyafeti

Geçtiğimiz aylarda pilot sevgilisi Çağrı Terlemez ile mutluluğa ‘Evet’ yanıtını veren Ece Seçkin sahne kıyafeti ile beğeni topladı.

Geçtiğimiz aylarda pilot sevgilisi Çağrı Terlemez ile mutluluğa ‘Evet’ yanıtını veren Ece Seçkin, son dönemde cesur sahne kostümleriyle sıklıkla gündeme geliyor. Ece Seçkin son olarak mini şortu ve uzun çizmeleriyle takipçilerinin karşısına çıktı.

Ece Seçkin önceki akşam Hatay’da sevenleriyle buluştu. Uzun süre sahnede kalan Ece Seçkin, hayranlarına unutulmaz bir performans sergiledi.

Büyük bir coşkuyla Hataylı sevenleri için sahne alan Ece Seçkin, konser sonrası yaptığı paylaşımlarla güzelliğini gözler önüne serdi. Paylaştığı fotoğraflar kısa sürede on binlerce beğeni aldı. Şubat ayı içinde arka arkaya yayınlayacağı dört farklı projenin hazırlıklarını sürdüren güzel popçu, şimdiden yeni şarkılarının müjdesini verdi.

İşte Ece Seçkin'in sahne tarzı...