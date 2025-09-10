Ece Seçkin'i ölümle tehdit eden şüpheli için karar verildi

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, 4 yıldır kendisine "karım" diyen ve hem kendisine hem de eşine ölüm tehditlerinde bulunan takıntılı takipçinin gözaltına alındığını duyururken "Lütfen bu şahsın salıverilmesine izin vermeyin" diyerek yardım istedi. Şüpheli hakkında ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına karar verildi.

Ece Seçkin, dört yıldır bir “takıntılı hayranı”nın hedefinde olduğunu açıkladı.

Kendini “kocası” sanan ve şizofreni hastası olduğu belirtilen şahıs, Seçkin ile eşinin peşini bırakmıyor.

Seçkin, dört yıldır kendisini ve eşini tehdit eden takıntılı takipçinin gözaltına alındığını duyurdu ancak serbest kalabileceğini belirtti.

"BİZİ ÖLDÜRMEYİ HEDEFLİYOR"

Ece Seçkin'in açıklaması şu şekilde:

"Yaklaşık 4 yıldır beni ve yakın çevremi ısrarlı şekilde takip eden, sözlü taciz ve tehditlerde bulunan, kendisini “kocam” zanneden şizofreni hastası şahıs,bu akşam eşim Çağrı Terlemez'in simülatör programı çıkışı yakınındaki bir kafede kendisini saatlerce beklemiş ve eşime "seni öldüreceğim, burnunun dibindeyim" içerikli mesajlar atmıştır.

İstanbul dışında yaşayan bu şahıs defalarca uzaklaştırma kararı aldırmama rağmen km'lerce yol gelip farklı numaralardan gece gündüz aramalarla hayatımızı kâbusa çevirmiştir. Gelinen noktada artık doğrudan yanımıza gelerek bizi öldürmeyi hedeflediğini açıkça ortaya koymaktadır. Üstelik yalnızca bizi değil, kendi ailesini de öldüreceğini defalarca dile getirmiştir.

Şahıs şu anda karakoldadır, fakat kanun gereği kısa süre içinde serbest bırakılacaktır. Polis görevini yapmıştır, ancak hukukun bu noktadaki çaresizliği bizi büyük bir tehlikenin içine sürüklemektedir.

4 yıldır hastalığı nedeniyle kendimizce önlem aldığımız bu durum artık bizim için katlanılmaz bir hâl almıştır.

Bu kişinin, serbest bırakılmadan önce hem kendi güvenliği hem de toplumun güvenliği için acilen kontrol altına alınması gerekmektedir. Lütfen bu şahsın salıverilmesine izin vermeyin."

ŞÜPHELİYE EV HAPSİ CEZASI

Seçkin'in şikayeti üzerine harekete geçen polis ekipleri, isminin A.U.S. olduğu tespit edilen şüpheliyi Bakırköy'de gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından ev hapsi ve yurt dışına çıkmamak şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.