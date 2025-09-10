  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Ece Seçkin ''imdat'' diyerek şizofreni hastası sapığı için yardım istedi

Ece Seçkin'i ölümle tehdit eden şüpheli için karar verildi

Güncelleme:

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, 4 yıldır kendisine "karım" diyen ve hem kendisine hem de eşine ölüm tehditlerinde bulunan takıntılı takipçinin gözaltına alındığını duyururken "Lütfen bu şahsın salıverilmesine izin vermeyin" diyerek yardım istedi. Şüpheli hakkında ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına karar verildi.

Ece Seçkin, dört yıldır bir “takıntılı hayranı”nın hedefinde olduğunu açıkladı.

Kendini “kocası” sanan ve şizofreni hastası olduğu belirtilen şahıs, Seçkin ile eşinin peşini bırakmıyor.

Seçkin, dört yıldır kendisini ve eşini tehdit eden takıntılı takipçinin gözaltına alındığını duyurdu ancak serbest kalabileceğini belirtti.

"BİZİ ÖLDÜRMEYİ HEDEFLİYOR"

Ece Seçkin'in açıklaması şu şekilde:

"Yaklaşık 4 yıldır beni ve yakın çevremi ısrarlı şekilde takip eden, sözlü taciz ve tehditlerde bulunan, kendisini “kocam” zanneden şizofreni hastası şahıs,bu akşam eşim Çağrı Terlemez'in simülatör programı çıkışı yakınındaki bir kafede kendisini saatlerce beklemiş ve eşime "seni öldüreceğim, burnunun dibindeyim" içerikli mesajlar atmıştır.

İstanbul dışında yaşayan bu şahıs defalarca uzaklaştırma kararı aldırmama rağmen km'lerce yol gelip farklı numaralardan gece gündüz aramalarla hayatımızı kâbusa çevirmiştir. Gelinen noktada artık doğrudan yanımıza gelerek bizi öldürmeyi hedeflediğini açıkça ortaya koymaktadır. Üstelik yalnızca bizi değil, kendi ailesini de öldüreceğini defalarca dile getirmiştir.

Şahıs şu anda karakoldadır, fakat kanun gereği kısa süre içinde serbest bırakılacaktır. Polis görevini yapmıştır, ancak hukukun bu noktadaki çaresizliği bizi büyük bir tehlikenin içine sürüklemektedir.

4 yıldır hastalığı nedeniyle kendimizce önlem aldığımız bu durum artık bizim için katlanılmaz bir hâl almıştır.

Bu kişinin, serbest bırakılmadan önce hem kendi güvenliği hem de toplumun güvenliği için acilen kontrol altına alınması gerekmektedir. Lütfen bu şahsın salıverilmesine izin vermeyin."

ŞÜPHELİYE EV HAPSİ CEZASI

Seçkin'in şikayeti üzerine harekete geçen polis ekipleri, isminin A.U.S. olduğu tespit edilen şüpheliyi Bakırköy'de gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından ev hapsi ve yurt dışına çıkmamak şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

text-ad
Etiketler ece seçkin saplantılı aşık takıntılıaşık şizofren ölüm tehdidi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yerli ve milli jetimiz HÜRJET'ten beklenen haber geldi: Onaylar tamam! Yerli ve milli jetimiz HÜRJET'ten beklenen haber geldi: Onaylar tamam! Bazı illerimizde yağışlar beklenirken, Türkiye'nin geri kalanına yaz geri geliyor! Bazı illerimizde yağışlar beklenirken, Türkiye'nin geri kalanına yaz geri geliyor! Alkollü sürücünün çarptığı yayanın mucizevi kurtuluşu kamerada Alkollü sürücünün çarptığı yayanın mucizevi kurtuluşu kamerada Kuyumcularda altın alım satımında yeni dönem başladı Kuyumcularda altın alım satımında yeni dönem başladı ABD Kongresi'nde yayınlanan UFO görüntüleri olay oldu ABD Kongresi'nde yayınlanan UFO görüntüleri olay oldu Adana'da akılalmaz olay! Restoranda iş görüşmesi kanlı bitti Adana'da akılalmaz olay! Restoranda iş görüşmesi kanlı bitti İstanbul'da 20 yaşındaki genç kadın rezidansta ölü bulundu İstanbul'da 20 yaşındaki genç kadın rezidansta ölü bulundu 1700’lü yıllara ait bu keşif, Osmanlı ile ilgili hiç bilinmeyen bir detayı ortaya çıkardı! 1700’lü yıllara ait bu keşif, Osmanlı ile ilgili hiç bilinmeyen bir detayı ortaya çıkardı! Fenerbahçe'de başkan adaylarından Sadettin Saran tarih vererek resti çekti Fenerbahçe'de başkan adaylarından Sadettin Saran tarih vererek resti çekti Yabancı uyruklu psikopat eşini sokak ortasında bayıltana kadar dövdü! Yabancı uyruklu psikopat eşini sokak ortasında bayıltana kadar dövdü!
MHP cephesinden sürpriz Ali Koç çıkışı MHP cephesinden sürpriz Ali Koç çıkışı Anne ve küçük kızı evlerinde ölü bulundu; vücutlarındaki izler şoke etti! Anne ve küçük kızı evlerinde ölü bulundu; vücutlarındaki izler şoke etti! İsrail'in hedef aldığı Hamas heyetini Türkiye'nin uyarısı kurtardı İsrail'in hedef aldığı Hamas heyetini Türkiye'nin uyarısı kurtardı Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonu fragmanı yayınlandı; bu ayrıntı izleyicinin kafasını karıştırdı Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonu fragmanı yayınlandı; bu ayrıntı izleyicinin kafasını karıştırdı Apple yeni oyuncağı iPhone 17'yi tanıttı; Türkiye fiyatları olay oldu! Apple yeni oyuncağı iPhone 17'yi tanıttı; Türkiye fiyatları olay oldu! Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi referandumundaki mühürsüz oy ve pusulalar için iptal davası! Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi referandumundaki mühürsüz oy ve pusulalar için iptal davası! Ankara'daki vahşette korkunç detay: ''Babam tuttu dedem bıçakladı'' Ankara'daki vahşette korkunç detay: ''Babam tuttu dedem bıçakladı'' Memurların yeni talebi belli oldu: 6 kat zam ve yıllık enflasyon zammı istediler! Memurların yeni talebi belli oldu: 6 kat zam ve yıllık enflasyon zammı istediler! Bahar'ın Dora'sı Yasemin Kay Allen termal havuzdaki cesur paylaşımlarıyla olay oldu Bahar'ın Dora'sı Yasemin Kay Allen termal havuzdaki cesur paylaşımlarıyla olay oldu Zafer Partisi lideri Özdağ'dan Gürsel Tekin ile ilgili çok konuşulacak sözler Zafer Partisi lideri Özdağ'dan Gürsel Tekin ile ilgili çok konuşulacak sözler