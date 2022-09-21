  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Ece Seçkin'in öğretmene verdiği yanıt sosyal medyada olay oldu

Ece Seçkin'in öğretmene verdiği yanıt sosyal medyada olay oldu

Ece Seçkin'in öğretmene verdiği yanıt sosyal medyada olay oldu

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, sosyal medyada bir öğretmenin yaptığı paylaşıma tepki gösterdi.

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, sosyal medya platformu Twitter'da bir öğretmenin içinde kendisinin adı da geçen tweetine verdiği yanıtla çok konuşuldu. Ünlü isim, öğretmenin öğrencisiyle ilgili paylaşım yapmasına ve bu paylaşımda kendisine de göndermede bulunmasına tepki göstererek dikkat çeken bir tweet attı. İşte detaylar...

"ECE SEÇKİN KADAR BOYU OLANA BAK SEN"
Öğretmen sosyal medyadaki paylaşımında "Bugün okulumuzun çok değerli öğrencilerinden Rojin: 'O hocam saçlarınız çıkmış' diyor. Sabah pansiyondan çıkarken boy aynası yerine el aynasına bakan, Ece Seçkin kadar boyu olana bak sen. Sen o boyla benim kafamı nasıl gördün?" ifadelerini kullandı.

"BU ALAYCI SÖZLERLE..."
Öğretmenin bu tweet'inin ekran görüntüsünü alan ünlü şarkıcı Ece Seçkin, Twitter hesabından bir açıklama yaptı ve öğretmene yanıt verdi. Seçkin paylaşımında "Hocam. Okulunuzun öğrencilerinden Rojin'in boyu hızla uzayacaktır. Ama sizin bir öğretmen olarak değerli öğrencinizi kendisinin yaşının yetmediği bu platformda bu alaycı sözlerle aşağıladığınız tweet daima kalacaktır. Bu arada saçlarınızın çıkmasına sevindim" şeklinde konuştu.

Ece Seçkin'in o paylaşımı sosyal medyada kısa sürede gündem oldu ve kullanıcılar tarafından pek çok yorum yapıldı.

Etiketler ece seçkin
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Türkiye'nin ilk kadın deniz koruyucuları göreve başladı
Bilim dünyası şokta! 14 yaşındaki kızın öyle bir şeye alerjisi çıktı ki...
Fenerbahçe'de taraftarı heyecanlandıran Luis Suarez gelişmesi
Miss Turkey'de ''torpilli güzel'' tartışması! Neşe Erberk'ten açıklama geldi
Bakan Bilgin'den asgari ücret zammı için tarih açıklaması
Zabıta memurundan evli kadına iğrenç taciz: Benimle beraber ol sinirin kalmaz
Asgari ücret, emekli ve memur zamları için dikkat çeken iddia!
Van Gölü'nde dikkat çeken keşif! Sular çekilince ortaya çıktı
Belediye başkanı açıkladı: ''1 aylık suyumuz kaldı, kesintilere başlayacağız''
Usta oyuncu Serdar Gökhan, Burak Özçivit'i yerden yere vurdu