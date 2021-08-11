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Eda Ece müjdeyi verdi: 5. sezon geliyor

Eda Ece müjdeyi verdi: 5. sezon geliyor

Ekranların sevilen dizisi Yasak Elma'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Dizide Yıldız karakterini canlandıran Eda Ece, ''Sete çıkmaya geri sayım.. Vallahi 5. sezon geliyor'' dedi.

FOX ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisi, 4 sezondur izleyicinin gönlünde taht kurdu.

Konusu ve kadrosu ile dikkati çeken diziye ayrılıklar damga vururken, yeni sezonun başlamasına ise az bir süre kaldı.

Eda Ece ve Şevval Şam'ın başrolü paylaştığı dizi, yeni sezonda da heyecanlı bölümleri ile izleyiciyi ekrana kilitlemeye hazırlanıyor.Dizinin yeni sezonuyla ilgili ise Eda Ece'den bir paylaşım geldi. Ece paylaşımı Instagram hesabından yaptı.

EDA ECE'DEN "YASAK ELMA" PAYLAŞIMI
Yasak Elma dizisinden Erdal Özyağcılar, Şafak Pekdemir ve Barış Kılıç’ın ayrıldığı iddia edildi. Şahika karakterini canlandıran Nesrin Cavadzade ise dizi sezon finali vermeden önce ayrılmıştı.

Ancak yaşanan ayrılıklara rağmen dizi 5. sezonu ile ekranda olacak. Eda Ece, Instagram'dan yaptığı paylaşımda, "Sete çıkmaya geri sayım.. Vallahi 5. sezon geliyor." dedi.

Etiketler eda ece yasak elma
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