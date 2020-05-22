Eda Ece, öpüşme sahnelerini böyle anlattı

Corona virüsü nedeniyle çekimleri durdurulan Yasak Elma dizisinde ‘Yıldız’ karakterini oynayan Eda Ece, Instagram hesabından bir canlı yayına katıldı. Oyunculuğun zorluğundan bahseden Ece, öpüşme sahnelerine isyan etti.

“BAŞKA BİRİNİ CANLANDIRMAK ÇOK ZOR”

Ekranda kadın bedeni üzerinden yapılan işleri sevmediğini vurgulayan Ece, öpüşme sahnelerinin zor olduğunu ve oyunculuğun zor bir meslek olduğunu ifade etti. Ece’nin öpüşme sahneleriyle ilgili de “Kadın bedeni üzerinden yapılan şeyleri sevmiyorum. Kadının ateşli gösterildiği, daha açık saçık işlerden hoşlanmıyorum. Rol icabı öpüşmek için sette romantik mumlar yakılıp, baş başa bırakılmıyor. Orada ciddi bir iş yetiştirme stresi ve profesyonellik var. Zor bir şey tabii, başka biri olmaya çalışmak da zor. Oyunculuk kolay meslek değil, herkesin yapacağı iş değil” dedi.

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