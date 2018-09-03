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  3. 03 Eylül 2018 23:39

Eda Taşpınar da modaya uydu !

Eda Taşpınar'ın sosyal medyadan paylaştığı poz hayranları tarafından büyük beğeni aldı.

Eda Taşpınar da modaya uydu !
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Eda Taşpınar da plajda duş alma pozunu paylaştı. Taşpınar'ın pozuna ise hayranları kayıtsız kalmayarak beğeni yağdırdı.
 
Sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşulan manken Eda Taşpınar da plajda duş alma akımına katıldı. Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan Naz'ın çok konuşulan plaj duşundan sonra manken Eda taşpınar da duş alma görüntüsünü instagram hesabından paylaştı.

SİYAH MAYOSU VE DUŞ ALMA POZUYLA DİKKAT ÇEKTİ 

Cesur pozlarıyla yürek hoplatan Eda Taşpınar bu kez de duş alma pozunu takipçileriyle paylaştı. Fit vücuduyla hayranlık uyandıran model, siyah mayosu ve duş alma görüntüsüyle hayranlarından beğeni aldı.

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