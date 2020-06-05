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  3. 05 Haziran 2020 15:04

Eda Taşpınar'dan bikinili paylaşım

Koronavirüs salgını nedeniyle tatile çıkamayan sosyetik güzel Eda Taşpınar, evinin terasında güneşlendi. Taşpınar, bikinili pozunu Instagram'da paylaştı.

Eda Taşpınar'dan bikinili paylaşım
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Her daim bronz olan hatta bunun için kendi ürünlerini çıkaran Eda Taşpınar, karantinada bile bronzlaşmayı ihmal etmedi. Güneşli havaları fırsat bilip evinin terasında güneşlenen Taşpınar, son olarak cüretkar bikini altıyla takipçilerine çağrıda bulundu.

Taşpınar, normalleşme sürecinin başlamasının ardından renkli bikinisini giyerek poz verdi. Sosyetik ikoncan cesur pozunu da "Haydi bronzlaşalım" notuyla Instagram hesabından paylaştı. Taşpınar, her paylaşımda olduğu gibi bu pozunu da yoruma kapalı paylaştı.

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