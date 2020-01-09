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  3. 09 Ocak 2020 09:29

''Edep'' polemiğine Gülşen de katıldı: ''Herkesin aklı var''

Şarkıcı Gülşen, Hadise'nin yılbaşı gecesi giydiği elbisesine yapılan eleştirilerin ardından başlayan ''edep'' tartışmalarına tepki gösterdi.

''Edep'' polemiğine Gülşen de katıldı: ''Herkesin aklı var''
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Gülşen, aranjör eşi Ozan Çolakoğlu’yla önceki gün Bebek’te bulunan kaş tasarım merkezinden çıkarken görüntülendi. Şarkıcı, Hadise’nin yılbaşı gecesi giydiği kıyafet yüzünden sosyal medyada ‘Edep’ polemiği yaşanmasına, “Kimse kimsenin ne giydiğine karışamaz. İnsanların tercihlerine ve giyimine karışmak doğru gelmiyor. Herkesin bir fikri ve aklı var” şeklinde konuştu.

Milliyet'ten Umut Enver'in haberien göre, Gülşen, Çolakoğlu’nun ilk eşinden olan down sendromlu çocuğuna bakmadığı iddialarına ise, “Ben mi ilgilenmiyorum? Yorum bile yapmıyorum” derken araya giren aranjör, “Çıkan haberler art niyetli... İddialar asılsız. Çevremizdeki herkes görüyor. İkisi de çocuğumuz. Hep beraberiz. Bilen biliyor, kendimizi kimseye ispatlamak zorunda değiliz” açıklamasını yaptı.

Milliyet

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gülşen , edep
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