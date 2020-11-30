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  3. 30 Kasım 2020 19:22

EDHO dizisi çalışanlarına tecavüze kalkıştılar! Görüntüler ortaya çıktı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisinde görevli 3 set çalışanı kadına kaldıkları otel odasında saldırı girişiminde bulunan şahıslar dehşeti yaşattı. Odalarının kapılarını kırmaya çalışan sapıklar, çıplak halde odaya girmeye çalıştı. O olayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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atv'de ekrana gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisinde görevli olan 3 kadın çalışan otel odasında dehşeti yaşadı. Kostüm görevlisi 3 kadın, Maltepe'deki çekimler öncesinde otele yerleştikten sonra yan odada kalan şahısların saldırısına uğradı.

Dün gece atv'de ekrana gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin İstanbul Maltepe ilçesindeki setinde tüm ekibi şoke eden bir olay yaşandı.

tv100'de yer alan habere göre çekim yapılan mekanın üstündeki otelde, kostüm ve hazırlık için tutulan odada çalışan üç kadın çalışana saldırıldı.

Yapılan incelemede saldırganlardan ikisinin uyuşturucu üretimi, satışı, reşit olmayan kıza tecavüz gibi suçlardan sabıkalı olduğu ortaya çıktı. Şüphelilerin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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