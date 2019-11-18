EDHO'da Hızır Sevda'nın ihanetini öğrendi!

ATV'de 19 Kasım Salı akşamı ekrana gelecek olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 148. yeni bölümünde çarpıcı gelişmeler yaşanacak. Başrollerinde Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer, Burak Sergen, Ozan Akbaba ve Naz Elmas'ın yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümünde Sevda Meftun'un Altan'a Çakırbeyliler'i yok etmesi için 50 milyon dolar verdiği ortaya çıkıyor. Hızır ise aşk yaşadığı Sevda'nın bu ihanetiyle sarsılıyor. Diğer yandan Hızır Ali'nin ise "Hızır Ali Sevda'yı takip ederek Altan'a ulaşabiliriz. Ama açığa çıkarsak planlarının ne olduğunu asla öğrenemeyiz" sözleri dikkat çekiyor.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Şafak Sınırsız'ın başında olduğu 'Sınırsızlar' çetesi Çakırbeyliler'e karşı saldırıya geçti. Altan'ın da arkasındaki gizli güç olan Sınırsızlar, yabancı istihbarat teşkilatlarının desteklediği paralı askerlerden oluşan bir ekip. Başında ise Şafak Sınırsız yer alıyor. Diziye yeni katılan oyuncu Murat Özben ise Şafak Sınırsız rolünü canlandırıyor.

Altan, Hızır Ali'nin elinde olmasının verdiği güvenle, rahatça karşına çıkabildiği Hızır'dan, oğlunun canına karşılık içinde çok önemli bilgilerin olduğu bilgisayarı ister. Böyle bir tehdidin karşısında uzlaşma yoluna gitmek zorunda kalan Hızır, bilgisayarı vermeye razı olsa da Tipi'nin beklenmedik çıkışı Hızır Ali'nin hayatını tehlikeye atacaktır. Oğlunun canını kurtarmak için Altan ile anlaşmak zorunda olan bir diğer isim de Tufan'dır. Aynı oyunu Sınırsızlarla birlikte, bu kez silahların saklandığı depoyu öğrenmek için kuran Altan, ne kadar ciddi olduğunu Tufan'ın gözleri önünde yeğeni Kemal'i öldürerek kanıtlayacaktır. Altan yaptığı eylemlerle Çakırbeylilerin sabrını sınarken, Melike Meftun da yeğenleriyle planlar yapmaya devam eder. Ablasının oyunlarından sıkılan Feyyaz ise Meftun ailesinin kontrolünün kendisinde olduğunu bu kez sert bir dille gösterecektir.

