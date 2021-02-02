EDHO'ya sürpriz transfer

Oktay Kaynarca'nın başrolünü oynadığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a flaş transferdizisinin kadrosuna yeni oyuncular katılmaya devam ediyor.

Dizinin ekibine dahil oldu. Medcezir, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Bay Yanlış ve Maraşlı gibi dizilerde rol alan Serhat Parıl, yarın akşamki bölümle birlikte ‘Uğur’ karakteriyle Edho dizisine katılıyor.

Parıl, Hızır’ın düşmanı rolüyle, bol aksiyonlu bir giriş yapacak.