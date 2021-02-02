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  3. 02 Şubat 2021 08:11

EDHO'ya sürpriz transfer

Ekranların sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Başarılı dizi diğer yandan da kadrosuna yeni oyuncular katarak güçlendiriyor. Kadroya bir oyuncu transferi daha yapıldı.

EDHO'ya sürpriz transfer
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Oktay Kaynarca'nın başrolünü oynadığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a flaş transferdizisinin kadrosuna yeni oyuncular katılmaya devam ediyor.

Dizinin ekibine dahil oldu. Medcezir, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Bay Yanlış ve Maraşlı gibi dizilerde rol alan Serhat Parıl, yarın akşamki bölümle birlikte ‘Uğur’ karakteriyle Edho dizisine katılıyor.

Parıl, Hızır’ın düşmanı rolüyle, bol aksiyonlu bir giriş yapacak.

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