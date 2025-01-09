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  3. Ünlü sanatçı Edip Akbayram yoğun bakıma kaldırılarak entübe edildi

Edip Akbayram yoğun bakıma kaldırıldı

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Usta sanatçı Edip Akbayram düştüğü ve iç kanama geçirdiği belirtilerek yoğun bakıma kaldırıldı.

Usta sanatçı Edip Akbayram, geçtiğimiz hafta geçirdiği zatürre nedeniyle bir süre hastanede kaldı. Önceki gün taburcu olan Akbayram, bu sabah evinde düştükten sonra geçirdiği iç kanama nedeniyle Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Yoğun bakıma alınan Akbayram'ın tedavisine devam ediliyor. Sağlık durumu ciddiyetini koruyan Akbayram'ın eşi Ayten ve kızı Türkü Akbayram, hastanede ünlü sanatçıyı bekliyor.

Usta sanatçı Edip Akbayram düştüğü ve iç kanama geçirdiği belirtilerek yoğun bakıma kaldırıldı.

Edip Akbayram kimdir?

Gaziantep’te 29 Aralık 1950’de doğan Edip Akbayram, henüz dokuz aylıkken çocuk felci geçirdi. Zorlu bir çocukluk dönemi geçiren sanatçı, müzikle küçük yaşlarda tanıştı. Müziğe olan bu ilgisi, evlerinin yakınındaki bir düğün salonunda kurduğu orkestra ile ilk adımlarını attı.

Lise yıllarında müzik tutkusu daha da pekişen Akbayram, Pir Sultan ve Karacaoğlan’ın deyişlerine besteler yaptı. İlk plağı olan "Kendim Ettim Kendim Buldum", "Siyah Örümcekler" grubuyla bu dönemde kaydedildi. Plak, hem "Siyah Örümcekler-Gaziantep Orkestrası" hem de "Edip Akbayram ve Siyah Örümcekler" adıyla piyasaya sürüldü.
Gaziantep’ten sonra Adana, Akbayram’ın müzik kariyerinde önemli bir dönüm noktası oldu. İlk sahne deneyimini burada yaşadı ve "Beyaz Saray" gazinosunda çalışarak sahneye olan hâkimiyetini geliştirdi.

1968 yılında liseyi bitirerek İstanbul’a gelen Akbayram, diş hekimliği bölümünü kazanmasına rağmen müzik ağır bastı ve eğitimini yarıda bırakarak müziğe odaklandı. 1971’de katıldığı Altın Mikrofon Yarışması, kariyerinin dönüm noktası oldu. Âşık Veysel’in bir şiirinden esinlenerek yaptığı "Kükredi Çimenler" adlı bestesiyle birinci oldu.

1974 yılında kurduğu Dostlar Orkestrası, Akbayram’ı Anadolu pop müziğinin öncülerinden biri haline getirdi. "Kara Kuzu", "Deniz Üstü Köpürür" ve "Garip" gibi parçalarla ödüller aldı ve geniş kitlelere ulaştı.

Sanatçının, "Aldırma Gönül" ve "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" gibi eserleri satış rekorları kırarak ona Altın Plak ödülü kazandırdı. Akbayram, bugüne kadar çeşitli kuruluşlar tarafından verilen yaklaşık 250'den fazla ödül ile Türk müziğinde eşsiz bir konuma sahip oldu.

Etiketler edip akbayram yoğun bakım
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