Edip Akbayram'dan kötü haber geldi

Yaklaşık 1 ay önce hastaneye kaldırılan Türk müziğinin usta isimlerinden Edip Akbayram'ın sağlık durumunun ağırlaştığı öğrenildi.

Türk müziğinin efsane isimlerinden Edip Akbayram, geçtiğimiz haftalarda evined yataktan düşmüş ve kaldırıldığı hastanede 2 kez ameliyat olduktan sonra yoğun bakıma kaldırılmıştı.

İç kanama şüphesiyle hastaneye kaldırılmadan kısa bir süre önce geçirdiği zatürre nedeniyle tedavisi devam eden Edip Akbayram'ın sağlık durumundan kötü haber geldi.

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre doktorları, usta sanatçının durumunun ağırlaştığını belirtti.

Öte yandan Edip Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram'da geçtiğimiz gün babasının sağlık durumu hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Her gün oturduğumuz yerlerden geçemiyorum. Seni gördüğüm halde aceleden sana sadece el sallayıp sarılmadan geçip gittiğim için, kar yağdığında beni arayıp 'Camdan bak aşkım' diyemediğin için, her gün arayıp 'Minik aşkım bugün geliyor mu?' diye soramadığın için, 'Haydi kahveye gel' diye beni çağıramadığın için, dünyanın en şefkatli elleriyle saçımı okşayamadığın için ve şu sıcacık gülüşünü göremediğim için kahroluyorum. Seni çok özledim baba. Hepimiz seni bekliyoruz. Hasretle bekliyoruz, umutla bekliyoruz. Bekliyorum." ifadelerini kullanmıştı.