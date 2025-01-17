Edip Akbayram'ı da öldürdüler, kızı isyan etti

Düşme sonucunda geçirdiği iç kanama şüphesiyle hastaneye kaldırılan ve tedavisi süren usta sanatçı Edip Akbayram'ın hayatını kaybettiğine dair iddiaları kızı Türkü Akbayram yalanladı.

Usta sanatçı Edip Akbayram, 9 Ocak'ta yataktan düşme sonucu iç kanama şüphesiyle Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

İlk müdahalesi burada yapılan sanatçı, 10 Ocak ve 13 Ocak tarihlerinde iki ayrı ameliyat geçirdi. Ameliyat sonrası yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam ediliyor.

Dün akşam sosyal medyada Edip Akbayram’ın öldüğüne dair iddialar ortaya atıldı.

Ancak sanatçının kızı Türkü Akbayram, bu iddiaları yalanladı. Türkü Akbayram, X platformundaki paylaşımında, “Babamız, Edip Akbayram’ın tedavisi devam etmekte olup, en kısa sürede iyi haberler paylaşmayı umuyoruz” ifadelerini kullandı.