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Edip Akbayram'ın son sağlık durumu açıklandı

Edip Akbayram'ın son sağlık durumu açıklandı
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Evinde geçirdiği kaza sonrasında iç kanama geçiren ve yoğun bakıma alınan Edip Akbayram'ın son sağlık durumunu eşi Ayten Akbayram açıkladı.

Usta sanatçı Edip Akbayram, geçen hafta geçirdiği zatürre nedeniyle bir süre hastanede tedavi gördü. Tedavisinin ardından taburcu olan Akbayram, önceki sabah evinde düştükten sonra iç kanama geçirdi.

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 74 yaşındaki sanatçı, hastanede yoğun bakıma alınarak entübe edildi.

Edip Akbayram'ın eşi Ayten Akbayram, gazetecilere usta sanatçının sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Ayten Akbayram, "İnanıyoruz yeniden iyi olacak, ayağa kalkacak ve sahnelere dönecek. Sevenlerinden dua bekliyoruz" dedi.

Etiketler edip akbayram ayten akbayram sağlık durumu
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