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Edip Akbayram'ın son sağlık durumunu kızı açıkladı

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Usta sanatçı Edip Akbayram'ın sağlık durumu hakkında bilgi veren kızı Türkü Akbayram, ''Şu an için ikinci operasyonu da başarılı geçti. Yoğun bakım süreci ve entübe süreci bir süre daha devam edecek.'' dedi.

Sanatçı Edip Akbayram, geçtiğimiz hafta geçirdiği zatürre nedeniyle bir süre hastanede tedavi gördü. Tedavisinin ardından taburcu edilen Akbayram, düşmeye bağlı iç kanama nedeniyle Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bugün ikinci kez ameliyat olan sanatçının yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Akbayram'ın eşi Ayten Akbayram ve kızı Türkü Akbayram'ın hastanedeki bekleyişi de devam ediyor.

'KANAMA YÜKSEK ÖLÇÜDE DURDURULDU'

Edip Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram babasının son durumu hakkında bilgi verdiç Akbayram, "Şu an için ikinci operasyonu da başarılı geçti. Yoğun bakım süreci ve entübe süreci bir süre daha devam edecek. Ama en azından daha iyi ve güzel haber aldık. Kanama yüksek ölçüde durduruldu. Çok emin ellerde gerçekten içimiz çok rahat. Tüm Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanları doktorları hemşireleri hepsine ailece minnettarız. Yoğun bakım süreci devam edecek, önümüzde 1-2 günlük daha bekleme süresi olacak sonra daha net ve umarım daha iyi ve güzel haberler verebilmeyi umuyoruz biz de ailece. Herkese çok teşekkür ederiz" dedi.

Usta sanatçı Edip Akbayram'ın sağlık durumu hakkında bilgi veren kızı Türkü Akbayram, ''Şu an için ikinci operasyonu da başarılı geçti. Yoğun bakım süreci ve entübe süreci bir süre daha devam edecek.'' dedi.

DHA

Etiketler edip akbayram sağlık durumu türkü akbayram
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