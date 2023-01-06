Efecin’in klibini Hollywood’dan gelen Leo Yılmaz çekti

Son günlerde Sosyal medyada Mükremin Gezgin ile yaşadığı polemikle gündeme oturan şarkıcı Efecin her geçen gün başarılarını arttırmaya devam ediyor

Geçen haftalarda alfa fortuna etiketiyle yayınlanacak olan “Kadehleri Kaldır” adlı şarkısının teaserını yayınlayan sanatçı basına açıklamalarda bulunarak “Az kaldı, mükemmel bir şarkı mükemmel bir klip geliyor. Türkiye’nin ilk canlı tablo klibi. Allah’ın izniyle güzel işler çıkacak. Kliplerimizi ve oynadığım Zuhruf Saye adlı filmi çekmek için taaaa Hollywood ‘dan gelen Leo Yılmaz hocama ve klibimde yer alan Sedat Atçılar’a, Mustafa Toklucu’ya ve Banu Karadağlı’ya teşekkürlerimi sunarım.” Dedi.

Kadehleri kaldır (TEASER )