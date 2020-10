Efsane müzisyen Johnny Nash hayatını kaybetti

Nash'in oğlu, babasının Houston'daki evinde doğal sebepler nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirtti.Johnny Nash, reggae müziğin efsanevi ismi Bob Marley'in albüm sözleşmesi imzalamasına da katkıda bulunmuştu. Nash'in 1972'de çıkardığı "I Can See Clearly Now" parçası 1 milyondan fazla satmış ve ABD Billboard Hot 100 listesinde bir numaraya ulaşmıştı.

JHONNY NASH KİMDİR?

1940 yılının ekim ayında dünyaya gelen Johnny Nash, müzik kariyerine 1950'lerde başladı. Pop ve reggae şarkıcısı, reggae ikonu haline gelen arkadaşı Bob Marley'i Amerikalı izleyicilerle seyircilerle tanıştıran ilk isimlerden biri olarak biliniyor.

Nash, 1970'lerde I Can See Clearly Now şarkısıyla büyük bir çıkış yakaladı. Şarkısı yıllar içinde Ray Charles, Donny Osmond ve Jimmy Cliff gibi farklı müzisyenler tarafından defalarca cover'landı. Şarkı, aynı zamanda ünlü film Thelma ve Louise'de de kullanıldı.