  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Bir efsane ismi daha kaybettik

Efsane oyuncu ve yönetmen Levent Niş hayatını kaybetti!

Efsane oyuncu ve yönetmen Levent Niş 64 yaşında hayatını kaybetti. Usta oyuncunun ani vefatı sevenlerini yasa boğdu.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türk tiyatrosunun kıymetli oyuncularından Levent Niş'in vefatını üzüntüyle öğrendik. Devlet Tiyatrolarımızın emektar sanatçısına Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. 

 

Etiketler levent niş vefat ünlü oyuncu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Can Yaman'ın sevgilisi Diletta Leotta'nın dekoltesi olay oldu
Memurluk hayali kuranlar dikkat! Artık başvurular böyle yapılacak
Belhanda’nın paylaştığı fotoğraftaki Fatih Terim ayrıntısı olay oldu
Yalancı bahar kısa sürecek! Kış geri dönüyor...
İstanbul Havalimanı’nı işleten tanıdık müteahhitler kirayı unuttu!
Dalış yapan profesör ölümden döndü!
TRT 1’in Gönül Dağı kararı herkesi şaşkına çevirdi
''A''normalleşenlere müjde: ''Hafta sonu tamamen kapanabilir, yüz yüze eğitim kalkabilir''
AK Partili Zengin: ''Başı açık olan kadınlar daha avantajlı''
PTT'de 4,2 milyon TL'lik skandal!