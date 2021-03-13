Efsane oyuncu ve yönetmen Levent Niş hayatını kaybetti!

Efsane oyuncu ve yönetmen Levent Niş 64 yaşında hayatını kaybetti. Usta oyuncunun ani vefatı sevenlerini yasa boğdu.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türk tiyatrosunun kıymetli oyuncularından Levent Niş'in vefatını üzüntüyle öğrendik. Devlet Tiyatrolarımızın emektar sanatçısına Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.